Пойманная на проституции сотрудница МВД списала все на дружеский розыгрыш

Сотрудница МВД, задержанная накануне в Москве за проституцию, заявила, что найденные в ее сумке интимные предметы были подброшены подругой. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

«Это розыгрыш такой, она у меня шутница-веселуха!» — заявила женщина на допросе.

«Московский комсомолец» отмечает, что родителям, проживающим в одном из сел Балаковского района Саратовской области, она также заявила, что интимные предметы нашли не у нее, а у подруги. Родственники были уверены, что находящаяся до апреля 2018 года в декретном отпуске сотрудница полиции подрабатывает в столице администратором гостиницы. Уточняется, что ей неоднократно предлагали вернуться на работу в органы внутренних дел, однако она не стремилась к этому.

Женщина была задержана в центре Москвы накануне. При себе у нее было большое количество контрацептивов и предметов интимного назначения, а также удостоверение сотрудника МВД. Выяснилось, что она работает в межмуниципальном управлении МВД «Балаковское» Саратовской области и в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Был составлен протокол об административном нарушении. Проводится служебная проверка, по результатам которой она может быть уволена из органов за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.