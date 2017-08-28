Пойманная в Москве на проституции сотрудница МВД находилась в декрете

Сотрудница полиции, задержанная в Москве по подозрению в занятии проституцией, находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает агентство FreeNews — Volga со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Саратовской области.

Выяснилось, что 32-летняя женщина работает в межмуниципальном управлении МВД «Балаковское» Саратовской области. «Проводится служебная проверка (...). По результатам проверки, в случае установления вины, сотрудница будет уволена из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», — отметили в пресс-службе.

О задержании подозреваемой в занятии проституцией женщины-полицейского в центре Москвы стало известно ранее 28 августа. Сообщалось, что при себе у уроженки Саратовской области 1985 года рождения было обнаружено «большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России».

В ходе проверки выяснилось, что задержанная действительно сотрудница правоохранительных органов.