Сотрудницу саратовского УМВД привлекли к ответственности за проституцию в Москве

Московские полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении сотрудницы саратовского УМВД, которую подозревают в занятии проституцией. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщается на сайте столичного главка МВД.

«По месту прохождения службы сотрудницы полиции проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Подозреваемой грозит штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей. Точная сумма будет определена судом.

Известно, что 32-летняя женщина работает в межмуниципальном управлении МВД «Балаковское» Саратовской области. В настоящее время она находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Стражи порядка уточнили, что, в случае установления вины, она будет уволена из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.

Женщину задержали в центре Москвы на улице Большая Ордынка. При себе у нее было обнаружено большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России.