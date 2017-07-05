Кражи порядка

В Санкт-Петербурге 30 июня задержали серийных угонщиков автомобилей: следствие считает, что они, помимо прочего, причастны к краже служебного автомобиля ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области марки Hyundai Solaris. Вообще, стражи порядка регулярно попадают в неловкие ситуации, становясь жертвами злоумышленников, которые покушаются не только на их транспорт, но и на оружие, удостоверения и даже ботинки. Самые яркие из подобных курьезных преступлений вспоминала «Лента.ру».

Без ствола...

Один из главных атрибутов любого полицейского — табельное оружие. Казалось бы, свой пистолет каждый сотрудник правоохранительных органов должен хранить как зеницу ока — но не тут-то было: на практике «табельное» нередко оказывается добычей преступных элементов. И ладно бы это происходило в ходе перестрелок и спецопераций — сотрудники лишаются своих стволов даже на пляже. Именно так случилось в августе 2005 года со следователем местной прокуратуры в Анапе.

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Жара утомила правоохранителя, и он решил искупаться, легкомысленно оставив на городском пляже сумку-барсетку, в которой лежал его пистолет Макарова. Завершив водные процедуры, следователь на берегу ничего не обнаружил. Позже барсетка нашлась — уже без содержимого. Пропал не только пистолет, но и полная обойма к нему, а также мобильный телефон и три тысячи рублей.

В августе 2008 года своего табельного оружия лишился сотрудник Следственного комитета при прокуратуре (СКП) России. Вечером он ужинал в кафе на Профсоюзной улице в Москве; видимо, трапеза была столь плотной, что страж порядка не уследил за своей барсеткой, и ее украли — вместе со служебным удостоверением, пистолетом Макарова и двумя магазинами к нему.

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

В сентябре 2011 года один из сотрудников сочинского МВД приехал в гости к другому. Они положили табельные пистолеты Макарова на тумбочку в прихожей и принялись распивать спиртное. Через некоторое время гуляки обнаружили, что пистолеты, а также лежавшие рядом портмоне и сотовый телефон пропали. Кобуру одного из пистолетов, а также пустое портмоне оперативники потом нашли неподалеку от дома. По одной из версий, кражу могла совершить супруга полицейского, чтобы продать оружие и подзаработать. Как бы там ни было, стражей порядка уволили из МВД и завели на них дело о халатности, приведшей к утрате табельного оружия.

...и без колес

В Саратове в апреле 2010 года мать 22-летнего местного жителя лишили водительских прав. Возможно, из-за этого он хорошенько принял на грудь и угнал милицейский «УАЗ», припаркованный у здания ОВД Волжского района. Однако поездка не задалась — молодой человек не справился с управлением и протаранил три легковых машины, чьи владельцы едва не учинили над ним расправу. Виновника ДТП спасли милиционеры. По их мнению, он мстил за маму, сам молодой человек заявил, что «просто хотел добраться до дома».

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В декабре 2013 года в Екатеринбурге полицейские прибыли домой к гражданину, находившемуся в розыске за нарушение статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права). Когда стражи порядка составляли протокол, из дома выбежала жена 23-летнего молодого человека, находящаяся на большом сроке беременности: ей стало плохо. Пока оказывали помощь, нарушитель сел за руль служебного ВАЗ-21144 и скрылся. Спустя некоторое время машина была обнаружена на Ухтомской улице, в двух километрах от места событий. В отношении правоохранителей, допустивших угон, была начата служебная проверка.

А в феврале 2014-го полицейские в Москве задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков. У него изъяли сверток с порошком белого цвета. По дороге в отдел полиции задержанный притворился, что ему дурно. Когда сопровождавшие его сотрудники полиции вышли из машины, чтобы помочь дойти до здания ОВД, он заблокировал двери автомобиля, оторвал ручку, к которой его пристегнули, перелез на переднее сидение, дал по газам и уехал. Автомобиль протащил около трехсот метров по проезжей части одного из сотрудников полиции, ухватившегося за ручку двери. Через пару часов полиция нашла свою машину на улице Федора Полетаева на юго-востоке Москвы. Позже взяли и угонщика.

Обобрали и раздели

Порой преступники покушаются и на личные вещи стражей порядка. В октябре 2015 года 26-летний Камиль Кутдусов в пьяном состоянии был доставлен в одно из отделений полиции Казани. Он заметил на столе сотовый телефон и, когда находившиеся рядом полицейские отвлеклись, умыкнул его. Не самый умный поступок злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения, и суд легко доказал его вину по статье 158 УК РФ («Кража»). Приговор — исправительные работы на четыре месяца с удержанием десяти процентов заработной платы.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

С не меньшей дерзостью действовал в июне нынешнего года злоумышленник в здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве. Он выломал металлическую решетку, через окно первого этажа проник в служебное помещение центра и украл оттуда две тысячи рублей, принадлежащие сотруднице подразделения. Возбуждено уголовное дело.

Но что говорить об этом, если стражей порядка преступники умудряются даже раздеть и разуть! В августе 2010 года воры, подобрав ключи, проникли в зеленоградскую квартиру старшего следователя по особо важным делам СКП России, пока того не было дома. Правда, унесли оттуда немного: служебное удостоверение и... две пары обуви. А в апреле 2016 года в Яблоновском саду на восточной окраине Санкт-Петербурга двое в спортивной одежде напали на сотрудника ФСБ. Отобрали 1400 рублей, мобильный телефон, служебное удостоверение. Кроме того, сняли куртку и забрали ее с собой. Пострадавший с травмой головы и синяками на лице был госпитализирован.