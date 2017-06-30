Задержанную в Петербурге банду заподозрили в угоне полицейской машины

В Петербурге задержали преступную группу, подозреваемую в серии угонов автомобилей, среди которых была и полицейская машина. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета России (СКР).

В настоящее время следствие решает вопрос об аресте шестерых мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. В рамках расследования уголовного дела по местам проживания участников организованной группы, местам возможного нахождения похищенных автомобилей проведено более 10 обысков.

Материалы по теме Автокрад В столице орудуют не только угонщики, но и мошенники, имитирующие кражи автомобилей

СКР подозревает задержанных в совершении серии краж. По данным следствия, они занимались хищениями и легализацией легковых автомобилей среднего класса, преимущественно на территории Приморского, Калининского и Невского районов Санкт-Петербурга. Похищенный транспорт подозреваемые разбирали и продавали по частям. В СКР считают, что задержанные причастны к краже служебного автомобиля ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области марки Hyundai Solaris.

28 марта МВД сообщило о задержании в Москве троих подозреваемых в кражах дорогих машин с парковок торгово-развлекательных центров столичного региона. По версии следствия, задержанные использовали специальные технические средства, позволяющие проникнуть в салон автомобиля и завести двигатель. При этом прежде, чем совершать преступления, подозреваемые вели слежку за владельцами машин.