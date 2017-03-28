В Москве задержали банду угонщиков машин с парковок торговых центров

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве троих подозреваемых в кражах дорогих машин с парковок торгово-развлекательных центров столичного региона. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает пресс-служба МВД России.
По версии следствия, задержанные использовали специальные технические средства, позволяющие проникнуть в салон автомобиля и завести двигатель. При этом прежде, чем совершать преступления, подозреваемые вели слежку за владельцами машин.
По факту преступлений, сумма ущерба от которых составила около шести миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемые — двое 34-летних москвичей и 29-летний житель Свердловской области — помещены под стражу по решению суда.
27 марта стало известно, что правоохранительные органы задержали в Москве участников преступной группы, которая занималась кражами арендованных иностранных автомобилей на территории столичного региона.