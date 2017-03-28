В Москве задержали банду угонщиков машин с парковок торговых центров

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве троих подозреваемых в кражах дорогих машин с парковок торгово-развлекательных центров столичного региона. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, задержанные использовали специальные технические средства, позволяющие проникнуть в салон автомобиля и завести двигатель. При этом прежде, чем совершать преступления, подозреваемые вели слежку за владельцами машин.

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По факту преступлений, сумма ущерба от которых составила около шести миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемые — двое 34-летних москвичей и 29-летний житель Свердловской области — помещены под стражу по решению суда.

27 марта стало известно, что правоохранительные органы задержали в Москве участников преступной группы, которая занималась кражами арендованных иностранных автомобилей на территории столичного региона.