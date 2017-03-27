В Москве задержали банду угонщиков арендованных автомобилей

Правоохранительные органы задержали в Москве участников преступной группы, которая занималась кражами арендованных иностранных автомобилей на территории столичного региона. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, подозреваемые действовали по отлаженной схеме. Один из них по поддельным документам арендовывал автомобиль и передавал его сообщникам.

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«Затем с машины демонтировались приборы спутникового и сотового слежения и переустанавливались на другой автомобиль, используемый участниками группы для передвижения по Москве. Это делалось для того, чтобы создать эффект движения арендованного автомобиля. Тем временем похищенная автомашина перегонялась через границу России», — отмечают в МВД.

Похищенные машины подозреваемые переправляли в Краснодарский край, при этом каждый из членов группы играл в преступлениях свою роль. В отношении подозреваемых возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

29 августа 2016 года стало известно, что на территории городского округа Домодедово полицейские задержали двух безработных жителей Москвы, которые подозреваются в угоне 17 автомобилей в составе организованной преступной группы.