У сотрудника ФСБ в Москве из Mercedes C300 украли спецпропуск и печать

В Москве неизвестные разбили стекло машины сотрудника ФСБ и похитили находившуюся там сумку с документами, в том числе спецпропуском на объекты ведомства. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 9 марта, сообщает агентство «Москва».

Автомобиль Mercedes C300 был припаркован в районе дома 14 по Симоновскому Валу. По словам 27-летнего потерпевшего, была украдена сумка, где находились его паспорт, водительские права, документы на машину, служебное удостоверение, спецпропуск, печать ФСБ и ключи от работы.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле 2016 года в Яблоновском саду на окраине Санкт-Петербурга неизвестные напали на сотрудника ФСБ. У мужчины похитили полторы тысячи рублей, мобильный телефон и служебное удостоверение. Кроме того, злоумышленники забрали его куртку.