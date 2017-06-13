Форточник украл две тысячи рублей из здания ГУ МВД по Москве

Неизвестный похитил деньги из здания экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщили во вторник, 13 июня, в пресс-службе столичного главка, передает ТАСС.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в понедельник. «Неизвестный, выломав металлическую решетку, через окно проник в служебное помещение ЭКЦ ГУ МВД по Москве и совершил кражу двух тысяч рублей, принадлежащих сотруднице подразделения», — рассказал он.

Как сообщается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В то же время, по данным Агентства городских новостей «Москва», это произошло 9 июня. Отмечается, что форточник проник в помещение центра на первом этаже здания.

30 мая сообщалось, что из кабинета в здании Центрального банка России на Ленинском проспекте похитили более 11 миллионов рублей. Сыщики выяснили, что неизвестный проник в помещение через окно. Деньги принадлежали заведующему сектором банка.