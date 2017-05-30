Из здания Центробанка на Ленинском проспекте похитили 11 миллионов рублей

Более 11 миллионов рублей похитили из кабинета в здании Центрального банка России на Ленинском проспекте. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 30 мая.

По его словам, информация о краже поступила в полицию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сыщики выяснили, что неизвестный через окно проник в помещение ЦБ. Похищенные 11,4 миллиона рублей принадлежали заведующему сектором банка. Вор скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мер по установлению и задержанию преступника.

12 сентября 2016 года сообщалось о проведении выемок документов в офисе главного управления Центробанка по Центральному федеральном округу в связи с заявлением о краже дивана, картины и вазы в санируемом Международном акционерном банке (МАБ). Подозреваемые были установлены, они признали вину.