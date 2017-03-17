ЦБ сообщил о массовой краже данных российских карт в Румынии и Болгарии

Центробанк получил от Интерпола сведения о массовой компрометации карт российских банков. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил замначальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев, передает Rambler News Service.

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По словам Сычева, карты были скомпрометированы в результате скимминга (вид мошенничества, при котором информация о банковской карте крадется с помощью специального устройства — прим. «Ленты.ру») в Европе.

«Скорее всего, карты, которые использовались при поездке за рубеж, и, скорее всего, это даже не то, что Западная, это Южная Европа. Болгария, Румыния. Потому что информация пришла по линии румынских коллег», — рассказал он и добавил, что похищенная информация о картах перепродается злоумышленниками. При этом данные продаются блоками — по несколько тысяч или десятков тысяч карт. «Очевидно, коллеги — западные правоохранители взяли где-то это массив, который был, видимо, готов к продаже», — сообщил он.

Сычев также добавил, что скомпрометированы карты нескольких российских финансовых организаций. «Несколько банков там попало. Массив большой очень данных. Все банки предупреждены», — отметил он.

Ранее 17 марта Росфинмониторинг сообщил, что российские банки в 2016 году отказали клиентам в подозрительных платежах на 300 миллиардов рублей.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что объем нелегально выведенных из России денег в 2016 году сократился в 2,5 раза, до 190 миллиардов рублей.