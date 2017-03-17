Банки заблокировали подозрительные платежи россиян на 300 миллиардов рублей

Российские банки в 2016 году отказали клиентам в подозрительных платежах на 300 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 17 марта, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобышева, сообщает Rambler News Service.

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«По прошлому году видно, что количеству таких случаев (отказов по подозрительным платежам — прим. «Лента.ру») стало в три раза больше, чем в 2015 году, по объему — в два раза», — сказала она. Это тот объем денежных средств, который банковская система не пустила в легальную экономику, добавила она.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что объем нелегально выведенных из России денег в 2016 году сократился в 2,5 раза, до 190 миллиардов рублей.

По данным Банка России, чистый отток капитала из России в 2016 году сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.

