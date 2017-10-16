Полицейский на Урале выстрелил себе в ягодицы из охотничьего ружья

Cотрудник отдела полиции № 24 в Каменске-Уральском прострелил себе ягодицы из собственного охотничьего ружья. По данному факту проводится служебная проверка, сообщает в понедельник, 16 октября, Znak.com со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Основная версия произошедшего — несчастный случай. Инцидент произошел в момент, когда полицейский был в отпуске.

«Этот день стал для него фактически вторым днем рождения, если бы патрон был не дробовой, а содержал в себе пулю, то это могло бы закончиться трагедией — летальным исходом, либо серьезным увечьем. А так дело обошлось больше моральным вредом нежели физическим», — рассказал полковник Горелых.

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Сообщается, что мужчина выстрелил в себя из принадлежащего ему зарегистрированного охотничьего ружья. Оно было заряжено патроном с мелкой дробью для охоты на уток, что спасло полицейского от серьезных увечий. В больнице врачи извлекли из ягодиц силовика свинцовые шарики и отправили пострадавшего домой на амбулаторное лечение.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, пострадавший полицейский находится на больничном. Руководство территориального отдела внутренних дел намерено дать оценку действиям полицейского-охотника.

В середине октября житель белорусского города Лида попал в ДТП и выжил, после чего поссорился с девушкой, попытался застрелиться из ружья, но снова выжил.