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Выживший в ДТП белорус выстрелил себе в голову и выжил

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Архивное фото
Архивное фото

Житель города Лида Гродненской области попал в ДТП и выжил, потом поссорился с девушкой, попытался застрелиться из ружья, но снова выжил. О происшествии порталу «Белорусский партизан» сказал первый заместитель начальника Лидского РОВД Иван Довлюд.

Сообщается, что 22-летний парень попал в серьезное ДТП, но увечий не получил. После этого он приехал к бывшей жене, с которой уже не живет, в припаркованной возле дома машине он оставил ружье. «Между некогда близкими людьми вновь вспыхнула ссора. Парень забрал винтовку и пошел с ней в гараж, где и выстрелил. Молодой человек получил тяжкие телесные повреждения. Он чудом остался жив», — рассказал Довлюд.

Ружье принадлежало отцу пострадавшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 300 УК РБ «Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия», по которой в качестве максимального наказания предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет.

В январе 28-летний житель Витебска (Белоруссия), водитель автомобиля Ford Fiesta, не справился с управлением и вылетел на обочину, где частично снес павильон остановки общественного транспорта и врезался в столб. Прибывших на место сотрудников ГАИ виновник ДТП по неизвестной причине встретил раздетым.

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