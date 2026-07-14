В России повторно опровергли слухи о введении выездных виз

МИД РФ: Информация о введении выездных виз для россиян является ложью

В МИД России повторно опровергли слухи о введении выездных виз для граждан РФ, информацию назвали ложью. Это следует из сообщения в официальном Telegram-канале ведомства.

«Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники», — заявили в МИД РФ. Там также добавили, что фейк появился давно и недобросовестные пользователи Интернета с минимальными изменениями вбрасывают его раз в несколько лет.

В министерстве напомнили, что право россиян на свободный выезд из России закреплено в Конституции. Кроме того, понятия «выездная виза» в законодательстве страны не существует.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Политолог Станислав Ткаченко заверил, что такого не случится, поскольку в Южной Европе «нет такой активной государственной русофобии».