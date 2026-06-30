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05:01, 30 июня 2026Путешествия

В Евросоюзе начали обсуждать полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

«Известия»: Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу туристических виз россиянам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Еврокомиссия рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России. Об этом стало известно «Известиям».

По мнению депутата Европарламента Фернан Картхайзер, целью таких обсуждений является дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ. Источник издания в посольстве Великобритании в России рассказал, что Лондон также поддерживает визовые запреты.

При этом эксперты указали, что ЕК не сможет полностью запретить выдачу виз туристам из России из-за позиции стран Южной Европы.

Ранее визовый центр Испании увеличил сроки рассмотрения заявлений россиян до 45 дней.

До этого россиянам рекомендовали сохранять посадочные талоны при поездках в Евросоюз (ЕС). Отмечалось, что в европейских аэропортах может понадобиться доказывать использование предыдущих виз из-за того, что в ЕС полностью отказались от бумажных штампов в паспортах.

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