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13:04, 29 июня 2026Путешествия

Визовый центр страны Европы увеличил сроки рассмотрения заявлений россиян

Визовый центр Испании увеличил сроки рассмотрения заявлений россиян до 45 дней
Алина Черненко

Фото: Janis Laizans / Reuters

Из-за роста количества заявлений от россиян визовый центр Испании увеличил сроки их рассмотрения. Об этом сообщается на сайте компании BLS International.

Уточняется, что процесс может занять до 45 дней с момента поступления документов в консульство. Соотечественникам порекомендовали подавать заявления на визу заблаговременно.

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Кроме того, россиянам, собирающимся в эту страну Европы, посоветовали быть осторожными с посредниками, которые продают услуги по записи на прием для получения визы от имени BLS International. Представители компании отметили, что все записи на прием должны бронироваться через официальный сайт.

Ранее россиян предупредили о новых трудностях с шенгенской визой при поездках в Европу. Речь идет о новой ускоренной системе въезда в Евросоюз EES (Entry Exit System), которая собирает биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев.

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