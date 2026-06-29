Визовый центр страны Европы увеличил сроки рассмотрения заявлений россиян

Визовый центр Испании увеличил сроки рассмотрения заявлений россиян до 45 дней

Из-за роста количества заявлений от россиян визовый центр Испании увеличил сроки их рассмотрения. Об этом сообщается на сайте компании BLS International.

Уточняется, что процесс может занять до 45 дней с момента поступления документов в консульство. Соотечественникам порекомендовали подавать заявления на визу заблаговременно.

Кроме того, россиянам, собирающимся в эту страну Европы, посоветовали быть осторожными с посредниками, которые продают услуги по записи на прием для получения визы от имени BLS International. Представители компании отметили, что все записи на прием должны бронироваться через официальный сайт.

Ранее россиян предупредили о новых трудностях с шенгенской визой при поездках в Европу. Речь идет о новой ускоренной системе въезда в Евросоюз EES (Entry Exit System), которая собирает биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев.

