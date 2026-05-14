18:02, 14 мая 2026

Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

Зарина Дзагоева
Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Российских путешественников предупредили о новых трудностях с шенгенской визой при поездках в Европу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь идет о новой ускоренной системе въезда в Евросоюз EES (Entry Exit System) — она собирает биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах. Из-за этого при последующей подаче заявления на шенген просителям придется доказывать, что предыдущие визы были использованы, потому что отметок в паспорте об этом не будет.

Россиянам рекомендовали сохранять посадочные талоны, информацию о бронях отелей, договоры или счета за аренду жилья, билеты на внутренний транспорт или банковские выписки. В дальнейшем их надо будет приложить к документам на получение новой визы.

Ранее сообщалось, что EES вновь вызвала споры, потому что привела к огромным очередям в аэропортах. Представители итальянских авиагаваней забили тревогу после полномасштабного запуска EES 10 апреля — ожидание на паспортном контроле теперь может достигать трех часов.

