17:05, 24 апреля 2026

Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

Зарина Дзагоева
Фото: Giannis Alexopoulos / NurPhoto via Getty Images

Новая ускоренная система въезда в Европу EES (Entry Exit System) вновь вызвала споры, потому что привела к огромным очередям в аэропортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что представители итальянских авиагаваней забили тревогу после полномасштабного запуска EES 10 апреля — ожидание на паспортном контроле теперь может достигать трех часов. Они обратились в министерство внутренних дел страны с просьбой разрешить им прекращать работу автоматизированного пограничного контроля, если аэропорты слишком перегружены.

Обстановку в воздушных гаванях страны Европы назвали хаосом. Эксперты подсчитали, что после внедрения EES обработка данных одного пассажира стала занимать на 90-120 секунд больше времени. При этом в пиковые часы эти сроки возрастают в разы и приводят к столпотворениям.

Известно, что власти Греции уже заявили об отмене регистрации пассажиров через EES, однако это решение действует только для граждан Великобритании.

Ранее сообщалось, что пассажиры падали в обморок в давке в аэропорту Италии и остались в аэропорту — самолет EasyJet улетел без них. В этот день из-за новой цифровой системы пограничного контроля (EES) образовались огромные очереди на три часа, которые начинались за пределами воздушной гавани.

Цифровая система EES собирает биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.

