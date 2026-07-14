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12:05, 14 июля 2026Путешествия

Россиянам рассказали о снижении цен на любимые курорты богачей

Мальдивы и Сейшельские острова стали доступнее для российских туристов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Zigres / Shutterstock / Fotodom  

Российским туристам рассказали о снижении цен на любимые курорты богачей — так, Мальдивы, Сейшельские острова и Индонезия стали доступнее для соотечественников. Это следует из исследования сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Стало известно, что средний чек за поездку на Мальдивы снизился с 2025 года на 12 процентов — с 510,3 тысячи рублей до 450,5 тысячи рублей. При этом спрос на курорт увеличился в три раза. Сейшельские острова подешевели на 22 процента — с 492,4 тысячи до 384,2 тысячи рублей. Чек за отдых в Индонезии остается стабильным — 297,7 тысячи рублей. При этом интерес к направлению кратно растет.

Кроме того, сообщается, что по итогам первого полугодия 2026 года средний чек на зарубежные туры вырос на семь процентов и достиг 196,6 тысячи рублей. Так, например, средний чек в Турции вырос на 14 процентов — с 199,1 до 226,9 тысячи рублей.

Ранее россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельских островах с начала 2026 года. Всего в период с 1 января по 24 мая 2026 года Сейшелы посетила 21 тысяча российских туристов.

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