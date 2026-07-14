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12:01, 14 июля 2026Спорт

Врач сборной Сенегала оказался гинекологом

Президент Сенегальской федерации футбола заявил, что врач команды оказался гинекологом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Абдулай Фаль

Абдулай Фаль. Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Сенегальской федерации футбола Абдулай Фаль заявил, что штатный врач национальной сборной не обладает необходимой специализацией для сопровождения игроков. Об этом сообщает Emedia.

По словам главы федерации, врач по образованию является гинекологом и акушером, а не специалистом по спортивной медицине. «Наш штатный врач на самом деле не обладает необходимым академическим профилем, чтобы сопровождать наших спортсменов. И это тоже я выяснил слишком поздно. Потому что этот доктор по образованию гинеколог», — заявил Фаль.

Президент федерации отметил, что из-за несоответствующей квалификации спортсмены относились к врачу с подозрением, что препятствовало работе с ним на высоком уровне национальной сборной. Футболисты не доверяли доктору.

Кадровая ошибка была выявлена в ходе внутренней проверки после вылета команды на стадии 1/16 финала чемпионата мира. Врач проработал со сборной Сенегала более десяти лет.

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