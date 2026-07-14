Россиянин на заправке напал на женщину с дочерью из-за очереди

В Новосибирской области на заправке водитель напал на женщину из-за очереди

В Краснообске Новосибирской области водитель напал на женщину на заправке, подумав, что она нарушила очередь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, дочь с матерью отстояли очередь на заправке, но, когда пришел их черед подъезжать к колонке, заправщик попросил их проследовать к другой. Один из водителей в соседней очереди подумал, что женщины нагло лезут перед ним, и стал проявлять агрессию.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как он перегородил машине путь и пытался вломиться в салон, а когда женщины использовали перцовый баллончик, стал бить в стекло. В результате стекло было разбито, также одна из женщин получила удар по голове. Остановили мужчину полицейские. В отделении он написал заявление об оскорблениях.

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