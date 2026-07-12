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Силовые структуры
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12:44, 12 июля 2026Силовые структуры

Сотрудники охраны устроили драку на парковке российского ТЦ

В Петербурге задержали мужчин за драку с охранниками ТЦ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчин за драку с охранниками ТЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, на парковке торгового центра «Электра» сотрудники охраны устроили разборки. В результате 49-летний мужчина получил тяжелые травмы. Злоумышленники ударили его несколько раз и скрылись с места происшествия.

На следующий день нападавшие были задержаны сотрудниками полиции в Янино-1. Как выяснилось, они тоже являются охранниками.

Ранее сообщалось, что россиянин забил соседа табуретом из-за ключей.

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