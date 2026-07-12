Сотрудники охраны устроили драку на парковке российского ТЦ

В Петербурге задержали мужчин за драку с охранниками ТЦ

В Санкт-Петербурге задержали мужчин за драку с охранниками ТЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, на парковке торгового центра «Электра» сотрудники охраны устроили разборки. В результате 49-летний мужчина получил тяжелые травмы. Злоумышленники ударили его несколько раз и скрылись с места происшествия.

На следующий день нападавшие были задержаны сотрудниками полиции в Янино-1. Как выяснилось, они тоже являются охранниками.

Ранее сообщалось, что россиянин забил соседа табуретом из-за ключей.