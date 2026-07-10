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Силовые структуры
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19:44, 10 июля 2026Силовые структуры

Россиянин забил соседа табуретом из-за ключей

В Челябинской области задержали мужчину, забившего соседа табуретом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Челябинской области задержали мужчину, забившего соседа табуретом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, 6 июля в отдел полиции обратилась женщина с заявлением об исчезновении своего 62-летнего брата, который более семи дней не выходил на связь. Прибывшие по месту жительства сотрудники полиции обнаружили мужское тело.

Как установило следствие, в период с 27 по 28 июня обвиняемый и его сосед находились в квартире одного из домов по улице Вернадского в Миассе, где совместно распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, причиной которого стала пропажа ключей от квартиры обвиняемого. В результате мужчина не менее 11 раз ударил потерпевшего табуретом по голове и скрылся. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.
 
Слаженная работа следователя СК и оперативных сотрудников уголовного розыска МВД позволила установить круг общения пострадавшего. Среди них оказался его 45-летний сосед.

Фигуранта задержали на территории города Копейска и доставили к следователю. Обвиняемому предъявлено обвинение, ведется сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 11,5 года колонии за пьяную езду и избитого товарища.

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