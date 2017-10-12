Четырехлетний американец нашел ружье и застрелил деда

В американском штате Северная Каролина четырехлетний мальчик случайно выстрелил деду в лицо. В результате мужчина скончался на месте. Об этом 12 октября сообщает New York Post.

По данным издания, 57-летний Дэнни Патрик из города Элизабет Сити отправился вместе с внуком на прогулку. Там мужчина стрелял из ружья.

Ребенок нашел еще одно оружие в грузовике и случайно произвел выстрел. Полицию вызвали соседи, к которым пришел мальчик и рассказал, что дедушка умер.

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Подобные инциденты в США не редкость. В октябре прошлого года в одном из жилых домов американского города Макдоно (штат Джорджия) произошла стрельба. Трехлетний мальчик застрелил годовалого брата. Дети нашли пистолет, принадлежащий одному из членов семьи, а затем старший брат выстрелил младшему в голову.

За два месяца до этого в Канзасе (штат Миссури) в полицию поступило сообщение о стрельбе на Колледж-авеню. По прибытии сотрудники полиции обнаружили двух мальчиков восьми и девяти лет, скончавшихся от полученных ранений, а также 16-летнюю девушку, которая была госпитализирована.