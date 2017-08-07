В США четырехлетний мальчик получил пулю в голову из-за дорожного конфликта

В американском городе Кливленд (штат Огайо) четырехлетний мальчик получил огнестрельное ранение в голову в результате дорожного конфликта. Об этом сообщает NBC4I.

По словам матери ребенка, она везла в своей машине малыша по одной из улиц города и посигналила другому автомобилю, мешавшему проезду. В нем находились двое мужчин, которые начали преследовать машину женщины и открыли по ней огонь.

Женщина вызвала скорую, ребенка отвезли в ближайшую больницу, где его прооперировали.

На месте происшествия полицейские обнаружили стрелянную гильзу и битое автомобильное стекло.

19 декабря 2016 года в американском штате Арканзас трехлетний мальчик был застрелен из-за того, что его бабушка слишком медленно вела машину. Неизвестный мужчина возмутился тем, что женщина была очень нерасторопна при переезде через участок дороги, на котором стоял знак «Стоп». Он открыл огонь по автомобилю и скрылся. Женщина не пострадала, а ее трехлетний внук получил ранение, от которого позже скончался в больнице.