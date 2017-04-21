В Канаде 12-летний мальчик случайно застрелил друга

В индейском поселении Гарден-Хилл канадской провинции Манитоба 12-летний ребенок застрелил своего сверстника. Об этом сообщает телеканал CBC.

Полицию вызвали в четверг, 20 апреля, в 19:30 по местному времени. Дети играли с пистолетом, найденным в доме у родителей одного из мальчиков. В результате выстрела 11-летний ребенок получил смертельное ранение.

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Прибывшие на место стражи порядка назвали произошедшее трагической случайностью.

Как отмечает телеканал, сам стрелявший и его 36-летний отец были задержаны. Впоследствии ребенку предъявлены обвинения в неосторожном обращении с оружием, повлекшим смерть человека, его отцу — в ненадлежащем хранении пистолета.

В настоящее время оба они отпущены до решения суда. Других подробностей произошедшего не приводится.

В Канаде уголовная ответственность в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений наступает с 12 лет.