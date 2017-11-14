В Сибири трехлетний мальчик убил себя во время игры с пистолетом дяди

В городе Ангарск (Иркутская область) трехлетний мальчик произвел смертельный выстрел в себя, играя с травматическим пистолетом, найденным у родного дяди. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«По одной из версий следствия, ребенок, находясь в квартире, нашел у родного дяди травматический пистолет и в ходе игры произвел выстрел. При этом родственники мальчика находились в соседней комнате квартиры. Установлено, что оружие у мужчины хранилось незаконно», — говорится в сообщении.

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Ребенок с огнестрельным ранением головы был госпитализирован 5 ноября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «з» части 2 стастьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего с применением оружия»).

11 ноября от полученных повреждений мальчик скончался в больнице. В связи с его смертью следствием будет решен вопрос о переквалификации уголовного дела.

6 июля стало известно, что 11-летний мальчик из Новосибирска случайно застрелил приятеля из дедовского ружья, с которым ребята играли.