Мальчик из Новосибирска случайно застрелил сверстника из дедушкиного ружья

Одиннадцатилетний мальчик из Новосибирска случайно застрелил приятеля из дедовского ружья, с которым ребята играли. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.

По данным следствия, инцидент произошел около 19:40 по местному времени (15:40 мск). Мальчик со своим сверстником зашли в гости к своим бабушке и дедушке, нашли в шкафу ружье и начали целиться из него в разные стороны. В какой-то момент внук владельцев квартиры нажал на курок, не подозревая, что ружье заряжено. От полученного ранения его друг скончался на месте.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают его обстоятельства, в том числе происхождение ружья и причины его ненадлежащего хранения.

В апреле 2017 года в индейском поселении Гарден-Хилл канадской провинции Манитоба 12-летний ребенок случайно застрелил своего сверстника из пистолета отца. Мужчине предъявили обвинение в ненадлежащем хранении оружия, мальчику — в причинении смерти по неосторожности.