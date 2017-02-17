В Татарстане умер раненный одноклассником в глаз из пистолета школьник

В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана скончался школьник, раненный в глаз из пневматического пистолета своим одноклассником. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Инцидент произошел 11 февраля в школе №1 города Нижнекамска. Во время урока, игравший с пневматическим пистолетом девятиклассник, выстрелил и случайно попал в глаз однокласснику.

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Мальчика доставили в больницу с проникающим пулевым ранением глаза. В ДРКБ его дважды прооперировали. Однако у подростка возникло повреждение центральной нервной системы, приведшее к остановке сердца.

Ранее в УМВД по Нижнекамску сообщали, что подросток приобрел пневматический пистолет, однако отец школьника обнаружил оружие и спрятал его. Тем не менее, сын смог найти пистолет и отдал его на хранение своему другу. В субботу, 11 февраля, друг принес пистолет в школу и вернул хозяину, не предупредив, что тот заряжен.

Утверждалось, что конфликта между стрелявшим и погибшим не было.

В ноябре 2016 года подросток из Челябинска, предположительно, случайно застрелил 16-летнюю девушку, демонстрируя ей возможности ружья, принадлежавшего его отцу. Тело убитой нашли в квартире дома в поселке Октябрьский города Копейска.