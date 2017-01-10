Из-за падения футбольных ворот в Туве погиб школьник

В Туве 13-летний мальчик погиб после падения футбольных ворот, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Инцидент произошел днем 9 января в спортивной школе села Тээли во время игры в баскетбол. Подросток был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался в тот же день. По предварительным данным, причиной смерти школьника стала закрытая черепно-мозговая травма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В сентябре 2016 года в Алтайском крае 18-летний участник любительского футбольного матча погиб от удара молнии, попавшей в ворота. ЧП произошло на одном из стадионов Рубцовска во время соревнования между студенческими командами. Всего электротравмы получили четыре человека.