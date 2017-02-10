В Забайкалье обнаружили ограбившую почту банду школьников

В Карымском районе Забайкальского края сотрудники уголовного розыска нашли школьников, причастных к совершению тяжких преступлений. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

В декабре 2016 года трое неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из почтового отделения в поселке Дарасун шесть тысяч рублей. В январе двое, действуя по аналогичному сценарию, ворвались в продуктовый магазин и потребовали у продавщицы деньги. «Женщина оказалась не робкого десятка, подняла с прилавка коробку с яйцами и замахнулась ей на налетчиков, после чего они скрылись», — отмечается в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых. Ими оказались четверо школьников, старшему из которых 17 лет, а младшему — 14. Подростки признались в совершенном. У них изъяли шапочки с прорезями для глаз и пневматический пистолет. Полиция проверяет подозреваемых на причастность к другим преступлениям.