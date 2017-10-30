Убойные шуточки

Игры с оружием — не лучшая затея. Недавно в этом убедился житель Пензенской области, едва не прикончивший друга во время пикника. Выпив, он решил напугать его выстрелом из макета автомата Калашникова, переделанного в боевой. В итоге друг попал в больницу с огнестрельным ранением, а на стрелка завели уголовное дело. «Лента.ру» вспомнила случаи самых нелепых игр россиян с оружием, обернувшимся кровопролитием.

Основные правила безопасного владения оружием гласят: обращаться с ним нужно так, как будто оно заряжено. Кроме того, свое оружие нельзя передавать другому человеку. Инциденты с героями нижеследующих сюжетов — яркие примеры того, что бывает, если не следовать этим правилам.

Прострелил по-братски

В августе 2017 года в Пензенской области компания товарищей поехала на пруд отдохнуть. С собой взяли «джентльменский набор»: много спиртного и макет автомата Калашникова, незаконно переделанный для стрельбы боевыми патронами.

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Вначале отдыхающие палили по воде, затем переключились на кирпичи. Когда двое друзей отправились ставить мишени, третий решил пошутить. Видимо, собирался в стиле Робина Гуда эффектно всадить пулю рядом с товарищем, напугав его, но прицел был сбит алкоголем. В итоге товарищ получил огнестрельное ранение; к счастью, жизненно важных органов пуля не задела.

Что интересно, случившееся ничуть не помешало компании продолжить выпивать — до тех пор, пока раненому не стало плохо. Стрелок в панике повез его в больницу на машине. Довезти товарища удалось без происшествий, но на обратном пути пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД. В салоне авто стражи порядка заметили следы крови и заподозрили неладное. Вскоре нашелся и автомат-переделка. В сентябре горе-стрелку предъявили обвинение в незаконном изготовлении и хранении оружия, а также в нарушении ПДД.

Шутка в голову

В октябре 2016 года в одном из столичных подразделений вневедомственной охраны Росгвардии произошла трагедия: один из сотрудников, едва поступив на службу, в оружейной комнате застрелил коллегу. Судя по кадрам записи с камеры наблюдения, Сергей Ручкин нарушил порядок действий при сдаче оружия и выстрелил в голову стоявшему рядом 27-летнему Никите Павлутину. Пострадавшего госпитализировали и экстренно сделали операцию, но спасти ему жизнь не смогли: Павлутин скончался в больнице.

В ходе следствия выяснилось, что Ручкин выстрелил в коллегу в ходе неудачной шутки. Росгвардеец признался, что и раньше разыгрывал сослуживцев подобным образом, но в последний раз что-то пошло не так. Ручкин надеялся, что преступление будет квалифицировано как убийство по неосторожности, но экспертиза установила, что его действия были «осознанными и неслучайными». В итоге «шутника» приговорили к 11 годам колонии.

Летальное селфи

Подобные трагедии не всегда становятся следствием розыгрышей: порой роковыми оказываются попытки сделать селфи со стволом. Пример тому — история, произошедшая в мае 2016 года в офисе одной из столичных фирм. Молодая девушка-студентка в погоне за лайками решила сфотографироваться с пистолетом; «реквизит» для фото она попросила у охранника офисного центра.

Каким-то образом ей удалось уговорить секьюрити: получив травматический пистолет, любительница экстремальных снимков одной рукой приставила ствол к голове, а другой достала телефон, чтобы сделать заветный кадр. Но тут случилось страшное: вместо кнопки на телефоне девушка нажала на спусковой крючок. В итоге пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кровавая свадьба

Пожалуй, самый известный случай произошел в Астрахани в 2009 году, когда свадьба двух влюбленных закончилась кровавой трагедией. А все из-за гостя, пришедшего на торжество с травматическим оружием и устроившего там «русскую рулетку».

Зарегистрировав брак, молодая пара и гости отправились веселиться в кафе, где проводились разные игры и конкурсы. В разгар праздника друг семьи Артур показал фокус: достал травматический пистолет, вынул магазин и имитировал выстрел в висок, но при этом на спусковой крючок не нажал. А потом стал призывать мужчин повторить его «подвиг».

Первым смелость и отвагу решил показать гость по имени Сергей. Он приставил ствол к своему виску и нажал на спусковой крючок, а Артур, знавший секрет фокуса, не успел выхватить пистолет. В результате гость в тяжелом состоянии был госпитализирован, а «фокусник» задержан. Астраханский суд проявил мягкость: признав Артура виновным по 112 УК РФ («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности»), оставил его на свободе и приговорил лишь к штрафу в размере 70 тысяч рублей.

Провал по-гондурасски

Конечно, оружейные неудачи случаются не только в России. Видео смертельной перепалки возле ресторана в Гондурасе появилось в сети в конце июня. Двое охранников ресторана в столице республики Тегусигальпе что-то не поделили и начали в шутку толкать друг друга. Все бы ничего, если бы в руках у одного не оказалось оружия. «Нападая» с автоматом на противника, мужчина случайно нажал на курок и застрелил его. Несчастный скончался на месте, а охранника-стрелка арестовали.

Видео: Всё самое интересное! / YouTube

Уронил и прострелил

В 2015 году по сети разлетелось видео, на котором полицейский из США случайно всадил себе пулю в живот. Инцидент произошел в январе в американском штате Кентукки. Офицер полиции Дэррил Джоуетт с женой возвращался из ресторана. Супруги ехали в лифте, когда копу зачем-то понадобилось достать из кобуры пистолет: возможно, он доставлял ему неудобства. Достав ствол, мужчина попытался убрать его в карман пальто — но сделал это крайне неловко. В итоге пистолет упал и выстрелил, а пуля, отскочив от стены, попала ему в живот. Врачам удалось спасти жизнь Джоуетта, оказав ему быструю помощь. А американские СМИ справедливо заметили, что раненый коп проработал в полиции 25 лет и мог бы уже освоить безопасное обращение с оружием.