Убивший коллегу в ходе розыгрыша росгвардеец получил 11 лет колонии

Перовский суд Москвы приговорил сотрудника Росгвардии из вневедомственной охраны Сергея Ручкина к 11 годам колонии за случайное убийство сослуживца. Об этом в среду, 30 августа, сообщает РИА Новости.

«В ходе процесса обвиняемый заявил, что выстрелил в коллегу из-за неудачной шутки, ранее он неоднократно подобным образом разыгрывал сослуживцев. Ручкин просил суд квалифицировать преступление как убийство по неосторожности, но экспертиза установила, что его действия были осознанными и не случайными», — говорится в сообщении.

Специалисты указали, что обвиняемый сначала сдал оружие, потом забрал его и вставил обойму, после чего подошел к коллеге и выстрелил ему в голову.

Перовский суд Москвы арестовал Ручкина 20 октября 2016 года; при этом он признал свою вину и раскаялся. Сам инцидент произошел утром 18 октября того же года в отделе вневедомственной охраны Росгвардии на Кусковской улице.

В оружейной комнате при разряжении оружия Ручкин выстрелил из табельного пистолета Макарова. Пуля попала в голову 27-летнему полицейскому Никите Павлутину. Пострадавший был госпитализирован, ему сделали операцию, тем не менее он скончался. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).