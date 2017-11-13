Чеченец в Австрии пострелял на собственной свадьбе

Видео: heute.at

Уроженец Чечни открыл огонь из травматического оружия во время собственной свадьбы в австрийской столице Вене. 22-летний мужчина опустил окно автомобиля и сделал несколько выстрелов в воздух, когда кортеж с молодоженами направлялся в сторону города Корнойбург.

Как сообщает Heute, о стрельбе на улице в полицию сообщили бдительные местные жители. Стражи порядка догнали и остановили свадебную процессию. Издание опубликовало видео досмотра участников торжества.

Полицейские изъяли пистолет у виновника происшествия. Его лицензия на право ношения оружия приостановлена.

В сентябре чеченского прокурора уволили за участие в инциденте со стрельбой на московской свадьбе. В том же месяце должности лишился сотрудник полка вневедомственной охраны из Чечни, который на свадьбе своего друга прострелил крышу соседнего дома из автомата Калашникова.