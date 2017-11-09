Египетский жених лишился пениса за день до свадьбы

В Египте мужчина получил тяжелые ранения на мальчишнике перед собственной свадьбой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жених встретился с друзьями за день до свадьбы. Один из его гостей решил отметить событие стрельбой в воздух, но промахнулся и ранил виновника торжества.

Пули попали в гениталии, бедро и ладонь мужчины. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Стрелок сбежал, но позднее был задержан полицией.

3 ноября сообщалось, что в США грабитель выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами.