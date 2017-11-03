Из жизни
 

Грабитель выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами

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19-летний житель США Террион Паунси выстрелил себе в половой член, когда пытался ограбить палатку с хот-догами в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт, сообщает ALBoeNews.

Подбирая упавшие на пол купюры, молодой человек случайно зацепил рукой находившийся впереди за поясом пистолет 38 калибра. После этого он вступил в борьбу с одним из сотрудников палатки.

С ранением мужчина был госпитализирован.

Как сообщалось 27 октября, в Томске осудили мужчину за совершенные им пять ограблений. Своим жертвам мужчина угрожал шоколадкой «Сникерс», завернутой в полиэтиленовый пакет и эмитирующей пистолет.


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