Грабитель выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами

19-летний житель США Террион Паунси выстрелил себе в половой член, когда пытался ограбить палатку с хот-догами в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт, сообщает ALBoeNews.

Подбирая упавшие на пол купюры, молодой человек случайно зацепил рукой находившийся впереди за поясом пистолет 38 калибра. После этого он вступил в борьбу с одним из сотрудников палатки.

С ранением мужчина был госпитализирован.

Как сообщалось 27 октября, в Томске осудили мужчину за совершенные им пять ограблений. Своим жертвам мужчина угрожал шоколадкой «Сникерс», завернутой в полиэтиленовый пакет и эмитирующей пистолет.



