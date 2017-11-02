Шведские грабители на ходу залезли в фуру с гаджетами

Шведские полицейские показали запись ограбления фуры с гаджетами, совершенного на скорости 50 километров в час. Видео было опубликовано в Telegram-канале Hue.

На записи, сделанной из грузового контейнера, двое мужчин перелезают в фуру из легкового автомобиля прямо на ходу. Один из злоумышленников остается у створок кузова, пока другой вскрывает коробки и осматривает их содержимое. Грабители покинули место преступления тем же путем: по очереди спрыгнули на капот машины их соучастника, а затем забрались в салон через люк в крыше. При этом оба автомобиля продолжали движение.

В финале видеозаписи показано, как злоумышленников задерживают во время аналогичного ограбления другого грузовика.