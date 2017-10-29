Американка оставила шестилетнюю дочь в такси и ушла грабить банк

В США 28-летняя женщина ограбила банк, пока ее шестилетняя дочь дожидалась ее в такси. Об этом сообщает New York Daily News.

Инцидент произошел в Лонг-Айленде (Нью-Йорк). Диана Марини в субботу зашла в банк Chase и передала кассиру записку с требованием отдать ей деньги.

Тот подчинился. Марини покинула банк и села в припаркованную машину, где ее ждала дочь.

Полиция вышла на след Марини, она была арестована по обвинению в ограблении и создании угрозы благополучию ребенка.

В сентябре сообщалось, что в штате Флорида 32-летний афроамериканец Сэмюэл Ривс ограбил банк Wells Fargo, а затем сразу же направился в ресторан быстрого питания KFC, где и был задержан полицией.