Из жизни
 

Негр ограбил банк и сразу же отправился в KFC

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Сэмюэл Ривс
Сэмюэл Ривс

В городе Гейнсвилл, расположенном в американском штате Флорида, 32-летний афроамериканец Сэмюэл Ривс (Samuel Reaves) ограбил банк Wells Fargo, а затем направился в ресторан быстрого питания KFC, где и был задержан полицией. Об этом сообщает New York Daily News.

Как отмечается, Ривс ворвался в один из банков и невозмутимо заявил кассиру, что это ограбление, потребовав все находящиеся в банке деньги. Та уточнила, нужна ли ему сумка. Ривс ответил утвердительно. Кассир собрала имеющиеся в банке 10 тысяч долларов и отдала грабителю. Тот поблагодарил ее и покинул здание.

Следующую остановку Ривс сделал в близлежащем ресторане KFC. Он подсел к женщине и попросил у нее сигарету. Прибывшие на место полицейские схватили грабителя.

Неизвестно, успел ли Ривс сделать заказ и полакомиться жареной курочкой KFC.

KFC — сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы, также предлагает картофель-фри, мороженое и десерты.

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