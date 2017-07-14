KFC выпустила одежду с жареной курочкой

Америнская сеть быстрого питания KFC выпустила собственную линейку одежды. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает WWD.

В лимитированную коллекцию вошли футболки с портретом полковника Сандерса, свитшот в стиле 1980-х с надписью «Fried Chicken USA», а также аксессуары и украшения, связанные со стилистикой KFC. Среди них статуэтка бургера с курицей, сделанная из настоящего метеорита, которая обойдется в 20000 долларов.

«Оденься так, будто ты еще не обедал», — прокомментировали выход коллекции представители KFC. Линейка уже поступила в продажу. В будущем марка собирается сотрудничать с известными брендами.

Фото: KFC Clothing 1 /5

KFC — сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы, также предлагает картофель-фри, мороженое и десерты.

В мае 2016 года компания выпустила лак для ногтей со вкусом жареного цыпленка в двух вариантах — Original («Оригинальный») и Hot & Spicy («С острыми специями»). Также в июле сеть ресторанов быстрого питания KFC совместно с Huawei представила лимитированную версию смартфона Enjoy 7 с портретом полковника Сандерса.