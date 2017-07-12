KFC выпустил собственный смартфон

Сеть ресторанов быстрого питания KFC совместно с Huawei представила лимитированную версию смартфона Enjoy 7 с портретом полковника Сандерса. Выпуск устройства приурочен к 30-летнему юбилею KFC в Китае, пишет CNBC.

Устройство имеет пятидюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 точек. Также телефон оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425 с частотой 1,4 гигагерца и тремя гигабайтами оперативной памяти. Имеется поддержка карт памяти объемом до 128 гигабайт.

«KFC и Huawei стали символами бурного развития Китая за последние 30 лет. Наше сотрудничество — это дань уважения эпохе», — заявил старший вице-президент по маркетингу KFC Стивен Ли (Steven Li).

На смартфоне предустановлено приложение от KFC, которое позволяет менять музыку в одном из четырех тысяч этих ресторанов быстрого питания. Цена телефона составляет 160 долларов. Всего планируется выпустить пять тысяч аппаратов.