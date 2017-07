Ходор из «Игры престолов» спародировал сцену своей смерти в рекламе KFC

Видео: KFC UK and Ireland / YouTube

Актер Кристиан Нэйрн, известный по роли конюха Ходора в «Игре престолов», снялся в рекламе KFC — он спародировал сцену из сериала, которая объясняет его прозвище. Рекламный ролик появился на YouTube-канале британского отделения KFC.

По сюжету, Нэйрн — кассир. Он с тревогой ожидает времени обеда, когда в ресторан врывается толпа голодных офисных работников. Под напряженную музыку они наперебой требуют принести куриные крылышки с картошкой (сhicken with fries). Как и в сериале, Нэйрн теряется и начинает без остановки повторять одну и ту же фразу сhicken with fries, которая превращается в сhicken with rice (KFC рекламирует боксы с рисом), после чего один из посетителей забирает свой рисовый бокс.

В оригинальном эпизоде персонаж Нэйрна погибает, пытаясь защитить одного из главных героев Брана Старка от белых ходоков. Он держит дверь, беспрестанно повторяя фразу «Hold the door!» («Держи дверь!»), которую в конце концов сокращает до Hodoor.

Нэйрну 41 год. В апреле он намекнул, что в будущем желал бы заняться политикой, чтобы бороться за права ЛГБТ-сообщества в Северной Ирландии. Актера, в частности, беспокоит запрет на гомосексуальные браки в регионе. Артист является открытым геем.