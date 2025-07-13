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01:51, 13 июля 2025Экономика

Опубликованы кадры пришедшего в Москву циклона

«Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона над Москвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛивень в Москве

Фото: Pixabay

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовал спутниковые снимки циклона, который принес в Москву дождь и град.

«Жара, дождь и град в Москве — спутники "Роскосмоса" показали как циклон выглядит из космоса», — отмечается в сообщении.

В госкорпорации сообщили, что фотографии были получены с российских спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

После 35-градусной жары в субботу, 12 июля, на Москву обрушилась гроза с ливнем. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 15-20 метров в секунду.

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