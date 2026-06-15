В Минобороны сообщили об ударе дронами «Герань» по важному энергообъекту на Украине

Российские военные ударили дронами «Герань» по важному энергетическому объекту в Зеленодольске Днепропетровской области, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, речь идет о Криворожской тепловой электрической станции. Уточняется, что атаку совершили бойцы российской группировки войск «Днепр».
В министерстве заявили, что объект был поражен.
Ранее сообщалось, что Российская армия совершила ответный массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В Минобороны перечислили предприятия, которым было нанесено поражение. В частности, был атакован завод «Маяк», который производит стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».