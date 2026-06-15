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11:57, 15 июня 2026Россия

В Минобороны сообщили об ударе дронами «Герань» по важному энергообъекту на Украине

Минобороны: Российские военные ударили дронами «Герань» по энергообъекту на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: ГСЧС Украины

Российские военные ударили дронами «Герань» по важному энергетическому объекту в Зеленодольске Днепропетровской области, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, речь идет о Криворожской тепловой электрической станции. Уточняется, что атаку совершили бойцы российской группировки войск «Днепр».

В министерстве заявили, что объект был поражен.

Ранее сообщалось, что Российская армия совершила ответный массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В Минобороны перечислили предприятия, которым было нанесено поражение. В частности, был атакован завод «Маяк», который производит стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

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