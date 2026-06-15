Россиянка на глазах у ребенка ударила сожителя ножом в живот

В Новосибирской области осудят женщину, ударившую ножом сожителя на глазах у ребенка

В Новосибирской области осудят женщину, ударившую ножом сожителя на глазах у ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Она обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

По данным следствия, ночью после распития алкогольных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина взяла нож и ударила мужчину в живот. Полученное им ранение оценили как тяжкий вред здоровью. Свидетелем этой ссоры стал несовершеннолетний ребенок.

Чтобы помочь обвиняемой избежать наказания, пострадавший в ходе расследования утверждал, что сам себя ранил, но экспертиза его слова опровергла.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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