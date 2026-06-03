Стала известна судьба забивших знакомого троих россиян

В Подмосковье осудили троих мужчин, забивших знакомого

В Подмосковье осудили троих мужчин, забивших знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 162 («Разбой») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, 5 июня 2025 года трое мужчин в ходе распития алкогольных напитков вступили в сговор с целью совершения разбойного нападения. В тот же день они напали на двух местных жителей, одного из которых ударили в лицо и похитили деньги и телефон.

Позднее злоумышленники напали на знакомого молодого человека, нанеся ему множественные удары по голове и телу. Пострадавший находился без сознания, и они оттащили его в кусты. Прохожие заметили происходящее и вызвали сотрудников полиции. Соучастников задержали, а потерпевшего доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.

Суд приговорил мужчин к срокам от четырех до 13 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что изрубивший бывшую жену и ее нового ухажера россиянин выслушал приговор.