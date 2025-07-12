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18:27, 12 июля 2025Экономика

На Москву обрушилась гроза с ливнем

После 35-градусной жары в Москве началась гроза с ливнем
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

После 35-градусной жары на Москву обрушилась гроза с ливнем. О погодной обстановке в столице сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 15-20 метров в секунду. Машины рассекают волны на затопленных дорогах. В некоторых районах города проливные дожди сопровождаются градом. Об интенсивных осадках сообщают и в Подмосковье — ливни с градом идут в Раменском, Луховицах, Домодедово, Балашихе и Подольске. В Одинцовском районе области сильным ветром повалило дерево.

Ранее 12 июля в Москве зафиксировали температуру в плюс 34,6 градуса. Такой жары в июле не стояло с начала прошлого века. Тем самым мегаполис побил рекорд 122-летней давности. К понедельнику, 14 июля, столбики столичных термометров хоть немного опустятся. Синоптики обещают 26-29 градусов жары. К середине недели температура спадет до плюс 25-27 градусов.

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