Жара в Москве побила рекорд 122-летней давности

Вильфанд: Температура в Москве 12 июля побила рекорд 122-летней давности

Жара в Москве в субботу, 12 июля, побила рекорд 122-летней давности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Собеседник агентства уточнил, что в 1903 году температура была 34,5 градуса. А в 15:00 она поднялась до 34,6 градуса, превысив рекорд. «Это характеристика экстремальной температуры», — добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что небывалая жара в ближайшие дни станет умереннее. По его прогнозам, к понедельнику, 14 июля, произойдет понижение температуры.

