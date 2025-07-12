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16:58, 12 июля 2025Экономика

Жара в Москве побила рекорд 122-летней давности

Вильфанд: Температура в Москве 12 июля побила рекорд 122-летней давности
Алина Черненко

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Жара в Москве в субботу, 12 июля, побила рекорд 122-летней давности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Собеседник агентства уточнил, что в 1903 году температура была 34,5 градуса. А в 15:00 она поднялась до 34,6 градуса, превысив рекорд. «Это характеристика экстремальной температуры», — добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что небывалая жара в ближайшие дни станет умереннее. По его прогнозам, к понедельнику, 14 июля, произойдет понижение температуры.

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