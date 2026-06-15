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11:59, 15 июня 2026Россия

В мирном договоре США и Ирана увидели чудовищное унижение

Публицист Холмогоров: Мирный договор с Ираном стал чудовищным унижением для США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Мирный договор с Ираном стал для США и всей «американской гегемонии» чудовищным позором. Унижение Вашингтона в заключении мира увидел российский публицист Егор Холмогоров.

По его мнению, за несколько месяцев конфликта с США Иран прошел путь от страны, приговоренной к уничтожению с истребленным высшим руководством, до державы, с которой Вашингтон вынужден идти на равный компромисс. Публицист отметил, что Ирану удалось достигнуть выгодных для себя условий благодаря отказу играть по правилам, игнорированию красных линий и наличию «реальных убеждений».

Грустно, что закончилось так скоро, нам бы не повредили еще несколько лет хаоса в Заливе

Егор Холмогоров

Он добавил, что считает заключенный мир не «концом сюжета», но историческим рубежом.

Ранее российский военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что Россия в ходе специальной военной операции «включила Иран». «Включение режима Ирана» он увидел в жестких заявлениях российского министерства иностранных дел, которое предупредило о планах наносить масштабные удары по Киеву.

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